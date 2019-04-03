Якутск, 3 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В Якутии накаляется градус конфликта между мэром столицы республики Сарданой Авксентьевой и известной в регионе журналисткой Викторией Габышевой. История всё больше напоминает женские разборки, но её действующие лица не перестают доставать козыри из рукава, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дезире Дио. Чтение газеты в саду. 1890

Известный журналист Якутии требовала у мэра отозвать иск горадминистрации к одному из работающих в Якутске застройщиков, в случае успешного исхода она получила бы за свои услуги 7 млн рублей. Сама журналист заявила, что своими действиями просто боролась за возможность для многодетной семьи бесплатно жить в принадлежащем ей доме площадью 456 квадратных метров.

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С заявлением о шантаже Сардана Авксентьева обратилась в правоохранительные органы, по информации региональных СМИ, журналист уже была допрошена следователем. В ответ на пост мэра Якутска о том, что Виктория Габышева шантажировала её неким компроматом, требуя отозвать иск мэрии к известному в Якутске застройщику «ЯкутскСтройСити», журналист опубликовала подробности своей истории. Большой пост о своей недвижимости, борьбе за многодетную семью и сочувствии владельцу «ЯкутсСтройСити» Гамлету Петросяну был размещён в блоге Виктории Габышевой. В огромном тексте якобы допущенным Авксентьевой нарушениям уделено всего два абзаца.

«Из попавших ко мне документов, характеризующих её в неожиданном ракурсе, я с изумлением узнала, что Местников (экс-директор аэропорта «Якутск» Николай Местников, летом 2018 года задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере — прим. ИА REGNUM ) ежемесячно получал в одном и том же терминале, в один и тот же день, по чужой карте 500 тысяч рублей, «в благодарность» за счастье постоянно выигрывать тендер на обслуживание аэропорта. А чудо-мэр, теневая генеральша, думаете, на лапу не получала? Она была просто осторожнее своего незадачливого босса. В цехе бортового питания, находящемся в аутсорсинге фирмы «Флай сервис», по ведомости значилось восемь человек, на зарплату которых аэропорт выплачивал 800 тысяч рублей. По факту же трудились два человека. Хитрую комбинацию Авксентьева проделывала с компаньонкой, которую недавно взяла в советники — Вероникой Высоких, возглавлявшей «Флай сервис». Взяла-то из страха шантажа или действительно не зная, что красавица её спалила? Всё можно, получается, если ты умная и чудо какая изворотливая женщина», — пишет Виктория Габышева, уверяя, что не собиралась выносить на суд общественности неприглядную изнанку жизни мэра.

«Я хотела показать ей, что просто знаю, кто она есть на самом деле. Она сама решила размотать клубок, вынудив и меня показать ниточку своего клубка», — заявила журналист, выразив уверенность, что из этого клубка потянутся другие фамилии, и напомнив, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

Сардана Авксентьева не заставила долго ждать ответа на эти обвинения.

«Обвиняя меня, Виктория Габышева ссылается на слова «экс-юриста мэрии». Это Светлана Алтабасова, которая сейчас распространяет ложные сведения о полученной мною квартире. В отношении неё 01.11.2011 было заведены уголовные дела по факту незаконного отчуждения имущества по адресу ул. Ленина, 44 и незаконной продажи помещения по адресу ул. П. Алексеева, 21/5, — публикует позицию мэра News.Ykt.ru. — Потерпевшей стороной определена окружная администрация города Якутска, которую я сейчас представляю. По имеющейся у нас информации, Алтабасова скрывается от следствия, и правоохранительные органы не могут установить её местонахождение, в этой связи предварительное следствие по её двум уголовным делам пока приостановлено. Можно ли верить словам такого человека? Решайте сами. Но никакой трехкомнатной квартиры ни я, ни мои близкие в мэрии не получали».

Глава Якутска также заявила, что даже не намерена обсуждать «домыслы, связанные с остальными лицами».

«Что касается ООО «ФлайСервис», то, по данным налоговой службы, в обществе трудились несколько десятков человек. Также общество оплачивало все выплаты во внебюджетные фонды за своих работников. Так что информация, приведенная В.В. Габышевой, о том, что «трудились два человека», также не соответствует действительности, равно как и все остальные домыслы», — также сказала Сардана Авксентьева.

Якутяне активно поддерживают её в соцсетях, недоумевая, почему Виктория Габышева в таком случае сразу не опубликовала компромат, а пыталась получить за него деньги.

«Если бы все согласились с её условиями, то и промолчала бы, зная, какие дела проворачивали?» — недоумевают пользователи соцсетей.

«Мэр ещё и гладиатор! Она мне всё больше начинает нравиться!», «А почему журналист-правдоруб, разоблачитель коррупционеров, идёт на сделку с нечистой на руку мэршей? Не попахивает ли это лицемерием?», «Зная, что мэр замешан в махинациях, она предлагает ей сделку, а потом не гнушается шантажом. Да в этой ситуации мэр лучше выглядит!», — пишут якутяне в соцсетях, расценивая происходящее как информационную войну.

«Виктория на почве нехватки денег немного попутала берега… Решила включить весь арсенал для получения денег. С кем-то раньше эта схема прокатывала, а сейчас не прошла. Пытаться шантажировать компроматом, при этом ещё и упираться в своём правовом невежестве, это конец. С каждым днём она себя всё глубже закапывает. Ситуацией могут воспользоваться недоброжелатели мэра, и подкинуть ей ещё «компромат», и пообещают защиту… А потом кинут. Ей нужно остановиться, извиниться и попросить отозвать заявление», — советуют журналистке жители республики.

При этом у Виктории Габышевой в этом конфликте тоже много сторонников, и в её защиту готовится митинг.

«Якутские журналисты, по крайней мере, «Старая гвардия» — ветераны отрасли — должны, нет, просто обязаны встать на защиту своего учителя, наставника, друга, подруги, — призывают сторонники Виктории Габышевой. — Она честный и порядочный человек. Настоящий журналист. И просто человек с большой буквы», «Она попала в круговорот какой-то безвыходной истории, запуталась из-за своей открытости и даже наивности. Но также мы знаем, что она по сути добрый и честный человек и очень много хорошего сделала людям бескорыстно и от души. Тяжёлая история».

Есть и те, кто требуют выйти на сцену представителей команды экс-мэра Якутска, ныне главы республики Айсена Николаева: «Почему отмалчивается тот, из-за кого и произошёл скандал? Кто обещал Виктории выкупить дом? Кто выдал разрешение Петросяну? Где он?» «Мне одному кажется, что журналистка подставила Айсена, а не Сардану?»

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Но пока в разборки вмешалась только многодетная семья, живущая в доме, за который Виктория Габышева в случае благоприятного исхода с шантажом получила бы 7 млн рублей. По информации News.Ykt.ru, мать-героиня Аграфена Джуалова воспитывает 25 детей, часть из них уже взрослые.

«Нас 13, плюс на выходные все братья, сестры приезжают. Как минимум нас 25 в выходные, — рассказала дочь Аграфены Джуаловой Анжелика. — Мы платим только за то, что потребляем: газ, воду привозную, септик, электричество, проводку полностью поменяли».

По словам Анжелики Джуаловой, стоимость дома оценивается в 12 млн рублей, шесть из них были собраны с жителей республики и отправлены Виктории Габышевой.

«Я очень надеюсь, что скоро всё уляжется и этот вопрос закроется. Она получит свою сумму, мы получим дом. Я за мир, любовь и печенюшки. Я лично сама поддерживаю Викторию, она так помогла нашей семье делом. Даже то, что она смогла собрать 6 миллионов, это дорогого стоит», — считает девушка из многодетной семьи.

«Как и думал, начала работать тяжелая артиллерия. Осталось всем детям дать интервью», — комментируют новую информацию якутяне. — «Никогда не верьте благородному порыву, если тут замешаны деньги», «Одна из козырных карт? Как-то нехорошо прикрываться детьми», «Интересно, а что по этому поводу думают другие многодетные семьи? Там же очередь. Многолетняя. За земельными участками и другими льготами…»

«Был народный сбор денег на эту семью. Я не удивлюсь, если сбор организовала или подсказала организовать эта журналистка, а деньги забрала себе. Этой семье нужно не бояться потерять дом и всё рассказать как есть, в этой ситуации они тоже жертва этой мошенницы. А с домом, думаю, народ совместно с государством как-нибудь помогут, но уже без всяких мутных схем», «На момент начала этих приключений у них было всего восемь несовершеннолетних. Остальные взрослые, старшему под 40», — также пишут жители республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктория Габышева рассказала о том, что она пыталась продать дом площадью 456 квадратных метров и уехать из Якутска, но желающих купить его не нашлось. Тогда журналист поселила туда многодетную семью, договорившись, что дом будет выкуплен горадминистрацией, но после смены мэра в сентябре 2018 года эти планы рухнули.

«Когда я поняла, что идея покупки дома для большой семьи рухнула, необходимо было найти другой механизм, который вскоре и был найден. Предполагалось, что республика и город в равных долях поделят между собой всю сумму, изыскав средства на покупку дома у благотворителей — госкорпораций и бизнеса, — рассказала Виктория Габышева. — Несмотря на согласие изыскать требуемую от города половину суммы, Федоров, а затем и Авксентьева на следующий день предупредили, что, кроме одного миллиона, город ничего больше не сможет найти», — объясняла журналистка. По её словам, директор «ЯкутскСтройСити» Гамлет Петросян был готов дать за её дом 7 млн рублей, лишь бы его проблемы со стройкой в центре города решились.

Напомним, в Чите проходят судебные заседания по иску прокуратуры Якутии к компании «ЯкутСтройСити» и окружной администрации столицы республики, их итогом может стать признание недействительным соглашения мэрии с застройщиком. Инициированное прокурором судебное разбирательство длится с 2017 года, и его предметом является земельный участок, купленный компанией у мэрии за символическую сумму в 1,7 млн рублей. Прокуратура республики сочла такую сделку финансово невыгодной для города и подала в суд, но мэрия, возглавляемая тогда ныне главой республики Айсеном Николаевым, почему-то не стала принимать участия в процессе, несмотря на то, что иск был подан в интересах Якутска. Нынешняя команда мэрии, возглавляемая главой города Сарданой Авксентьевой, согласна с позицией прокуратуры и считает, что эта земля могла быть перераспределена иным образом и на других условиях.