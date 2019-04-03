Пекин, 3 апреля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Бывший вице-председатель Хэнаньского провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) обвиняется Верховной народной прокуратурой Китая во взяточничестве, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Как сообщается, Цзинь Суйдун находится под следствием Национальной надзорной комиссии. Следствие, проведенное Народной прокуратурой Цзинаня в провинции Шаньдун передало дело Цзинаньскому муниципальному промежуточному народному суду.

По версии обвинения, Цзинь, пользуясь своим должностных положением от занимаемых им постов, искал личной выгоды, лоббируя интересы третьих лиц за деньги и дорогостоящие подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, другой бывший вице-председатель, уже Пекинского муниципального комитета НПКСК Ли Шисян, также обвиняется во взяточничестве. Ему предъявлены идентичные обвинения.