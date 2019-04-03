Курган, 3 апреля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Развитие бизнеса в Курганской области тормозит отсутствие длинных кредитов и отсутствие инженерных кадров. Об этом заявил генеральный директор ОАО «Корвет» Анатолий Чернов на круглом столе промышленников Зауралья 2 апреля 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в координационном центре по разработке Стратегии развития Курганской области.

Александр Дейнека. У станка (фрагмент). 1931

Отсутствие инженеров, утечка кадров в более «сытые» регионы губят производство в Курганской области.

«Университетом надо заниматься очень серьезно нашим, поскольку если не будет инженеров, не будет и рабочих, поскольку рабочего может воспитать только инженер. Значительная часть самых работоспособных у нас работают вахтовым методом. А вся социальная нагрузка ложится на область», — констатировал Анатолий Чернов на круглом столе.

Вахтовики подоходный налог оставляют «на вахтах», а социальные блага требуют по месту проживания, в Зауралье. Помимо этого, Анатолий Чернов посетовал на часто меняющиеся «правила игры» и повышение налогов.

«Недавно нам вон подбросили 2% по НДС и говорят: «Развивайтесь!» — возмутился Анатолий Чернов.

Также директор «Корвета» отметил «разбазаривание» бюджетных ресурсов, которые либо тратят в регионе неумело, либо разворовывают.

ОАО «Корвет» одно из успешных предприятий Курганской области. Выпускает оборудование для нефтяных и газовых скважин, а также трубопроводную арматуру.

Что касается подоходного налога, то в структуре бюджета Курганской области он составляет 41,9%, как гласят данные регионального департамента экономразвития за февраль 2019 года. Между тем налог на прибыль организаций пополнил казну Зауралья на 13,5%.