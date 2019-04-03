Луганск, 3 апреля, 2019, 07:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики девять раз обстреляли территорию ЛНР, заявили 3 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Голубовское, Желобок, Калиново, Сокольники, Фрунзе, а также у памятника князю Игорю.

Украинские силовики выпустили 20 снарядов из 122-мм гаубиц со стороны Крымского в направлении Сокольников, а также восемь 122-мм снарядов в направлении Желобка.

Желобок и Калиново были также подвергнуты обстрелам из миномётов калибра 120 мм: по Желобку выпустили десять мин, по Калиново — 41 мину.

По Калиново и Фрунзе также выпустили в общей сложности 12 мин калибра 82 мм. Боевики ВСУ дважды использовали противотанковые ракеты, применяли гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и стрелковое оружие.

В данный момент информация о разрушениях уточняется, раненых и погибших нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ЛНР около 100 единиц боеприпасов. В ходе обстрелов повреждения получил жилой дом в населённом пункте Голубовское.

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Напомним, использование артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями — основным документом, в котором прописаны условия прекращения гражданского конфликта на Украине.

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