Москва, 3 апреля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России (ПФР) отменил страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на бумажном носителе, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь вместо карточек СНИЛС гражданам будут присваиваться электронные номера.

Pfrf.ru СНИЛС

«Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ПФР также уточнили, что зеленые карточки СНИЛС, которые остались на руках у граждан, отменять не будут.

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