Москва, 3 апреля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

После церемонии открытия президент осмотрит цеха завода и конвейерную линию, смонтированную с применением новейших технологий, встретится с работниками автозавода.

Проектная мощность автозавода Mercedes-Benz — 25 тыс. автомобилей в год. Число рабочих мест — 1 тыс. человек.

Читайте также: Завод Mercedes в Подмосковье: запуск предприятия назначен на 3 апреля

Как сообщало ИА REGNUM, первый камень в основание завода по производству автомобилей Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Московской области был заложен 20 июня 2017 года.

Ранее на эту тему: Власти Подмосковья подписали контракт на строительство завода Mercedes-Benz

Производство Mercedes-Benz будет запущено в 2019 году в Подмосковье