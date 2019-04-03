Франкфурт-на-Майне, Германия, 3 апреля, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Airbus A380 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил разворот в воздухе из-за проблем с гидравликой, передает канал n-tv.

Самолет Airbus A380 авиакомпании «Lufthansa»

Техническая проблема в летевшем рейсом Франкфурт-на-Майне (Германия) — Нью-Дели (Индия) самолете обнаружилась в воздухе спустя несколько часов после вылета. В это время самолет находился уже в небе над Ираном. Самолет вернулся в аэропорт вылета вечером 2 апреля в 22 часа 20 минут по местному времени. Для его 246 пассажиров были забронированы другие рейсы и при необходимости предоставлены места в отелях.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее отказало шасси у германского правительственного самолета Airbus A340. Из-за этого министр иностранных дел Германии опоздал на встречу в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке.

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