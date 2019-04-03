Красноярск, 3 апреля, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Неподалёку от Красноярска активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили крупную несанкционированную свалку. После обращения общественников по данному факту начало проверку краевое министерство экологии и рационального природопользования.

Красноярское региональное отделение ОНФ Шины на свалке под Красноярском

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 апреля, в региональном отделении ОНФ, площадь свалки, расположенной на частных землях, составляет более 3 га. На участке проверяющие обнаружили бытовые и пищевые отходы, строительный мусор, автомобильные шины и даже кости крупного рогатого скота.

Красноярское региональное отделение ОНФ Кости на свалке

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Красноярском крае Марина Якубенко рассказала, что также в кучах мусора были найдены «улики» против одного из возможных виновников свалки — чеки продуктового магазина Сосновоборска.

Сотрудники магазина пояснили, что договор с региональным оператором на вывоз мусора предприниматели не заключали.

«Кроме того, в магазине отсутствуют паспорт класса опасности отходов и журнал движения отходов. Мусор складируется в коробки и выбрасывается в близлежащий контейнер находящегося рядом гаражного кооператива. Также масштабно на свалке складируются гнилые овощи, предполагаю, что отходы могут свозить с расположенных неподалеку от участка овощных баз», — подчеркнула Якубенко.

Что касается обнаруженных на свалке шин, их в ближайшее время должны забрать переработчики.

Минэкологии планирует провести экологическую экспертизу почвы и возбудить дело об административном правонарушении.

Красноярское региональное отделение ОНФ Свалка под Красноярском

«По оценкам экспертов, нанесённый экологический ущерб от загрязнения почвы может составить порядка 20 миллионов рублей», — говорится в сообщении народофронтовцев.

Напомним, в декабре 2018 года красноярское минэкологии сообщило о том, что будет использовать космоснимки при выявлении несанкционированных свалок. Ведомство заключило договор с Сибирском федеральным университетом на проведение геоинформационного анализа данных дистанционного зондирования поверхности земельных участков.

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