Москва, 3 апреля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Цена на нефть обновила 2 апреля максимум на $69,50. В Азии рост продолжился. Покупатели сдвинули максимум на $69,81, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Росту котировок способствовали сигналы сокращения добычи в ОПЕК, а также возможное введение дополнительных санкций против Ирана.

Сегодня, 3 апреля, нефтетрейдеры ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в 17:30 по мск. Эксперты ожидают сокращения запасов нефти на минувшей неделе на 0,9 млн б/с.

По целям на текущую неделю целевые уровни остаются прежними. Они находится для нефти марки Brent на отметках $70,15 и $70,90.

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