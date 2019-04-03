Хабаровск, 3 апреля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. В инженерном цехе Амурского судостроительного завода (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре началась работа по изготовлению специальной оснастки для строящегося грузопассажирского парома для линии Ванино — Холмск. Это судоподъёмный понтон, предназначенный для уменьшения оснастки судна во время его проводки по наливному бассейну и в дальнейшем — для транспортировки по Амуру к достроечной базе АСЗ в городе Владивосток, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Амурского судостроительного завода Новый паром для Сахалина отправят на достроечную базу во Владивостоке

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«В порожнем состоянии, без грузов и пассажиров паром имеет ярко выраженный дифферент на корму. Особенности гидротехнических сооружений АСЗ таковы, что имеющий довольно тяжелую кормовую часть и относительно легкие носовую и среднюю части паром, в свободном состоянии, без облегчения кормовой части, всплыть не сможет. Разместив понтон в корме судна, можно значительно облегчить вес кормы, выровнять дифферент, что облегчит всплытие судна», — объяснил начальник инженерного центра АСЗ Денис Старыгин.

Понтон — довольна простая с инженерной точки зрения конструкция. Тем не менее имеет грузоподъёмность до 1000 тонн и общий вес порядка 250 тонн. Понтон должен вписаться в створ шандоров на границе выводного канала, имея в ширину 23,5 метра.

Паром предполагается провести по Амуру через все перекаты и мелководные места, до самой сдаточной базы предприятия во Владивостоке.

После использования понтона по назначению его легко разобрать и утилизировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стало известно, что санкции, введенные западными «партнёрами», помешали амурским корабелам своевременно сдать паромы для Сахалина в эксплуатацию. Контрагенты компании не смогли своевременно выполнить свои обязательства. Ввод в эксплуатацию первого из двух паромов сдвигается на срок от двух до восьми месяцев.

Строительство паромов началось в 2016 году.