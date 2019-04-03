Джуба, 3 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Власти Южного Судана планируют возобновить производство нефти на трех закрытых нефтяных месторождениях и увеличить ее добычу до 70 тысяч баррелей в сутки к июню этого года.

Asrenaft.com Нефть

По информации новостного издания ZanzibarLeo, министерство нефти и минеральных ресурсов Южного Судана сообщило, что 27 апреля в районах нефтяных месторождений Эль-Нар, Эль-Тоор и Манга, находящихся на севере страны, будет восстановлено производство нефти с целью увеличения ее добычи до 70 тысяч баррелей в день в течение двух месяцев.

Данное решение было принято после того, как на прошлой неделе министр нефти и минеральных ресурсов Южного Судана Эзекиэль Лол Гаткуот и его коллега из Судана Ишаг Адам Башир Гамаа посетили упомянутые нефтяные районы.

Министры стран также подписали соглашение, позволяющее нефтедобывающим компаниям в Южном Судане использовать территорию Судана для транспортировки необходимого оборудования для добычи нефти.