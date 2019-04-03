Каир, 3 апреля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта опубликовало заявление, в котором сообщило о заморозке цене на топливо АИ-95 по всей стране. Отмечается, что цена бензина АИ-95 будет составлять 7,75 египетских фунтов (0,45 доллара) за литр в течение второго квартала 2019 года. Египетское информационное издание Al Ahram указывает, что данный шаг обусловлен повышением курса египетского фунта по отношения к доллару США и ростом мировых цен на нефть.

(сс)Falkenpost Топливо

Власти страны приняли решение установить фиксированную цену на топливо из-за роста инфляции, наблюдающейся в Египте. Ранее министерство нефти уже обсуждало вопрос применения механизма автоматической индексации цен на бензин АИ-95 для возмещения затрат на большинство топливных продуктов к середине 2019 года. Республика Египет применяет механизм индексации цен на топливо в рамках плана реформ, который был утвержден Международным валютным фондом. Данный план направлен на повышение цен на энергоносители в стране в соответствии с ценами на международных рынках. Как часть соглашения с МВФ, Египет продвигает жесткие экономические реформы, которые включают в себя введение налога на добавленную стоимость, девальвацию национальной валюты и существенное сокращение субсидий на электроэнергию.