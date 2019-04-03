Пермь, 3 апреля, 2019, 06:47 — ИА Регнум. Экспериментальную модель по регистрации самозанятых будут стараться распространять на всю Россию. Опыт четырёх регионов оказался успешным, заявил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Перми председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы, кстати, приоткрою тайну, на совещании у меня (оно закрытое было в этой части) обсуждали: а как быть с самозанятыми. Потому что мы сейчас активно развиваем эту модель, и она в экспериментальном виде существует в четырёх регионах, напомню. Там уже 57 тысяч человек зарегистрировалось. Это первый успешный опыт, потому что до этого именно на свет божий, если использовать эту терминологию, выходило 1,5−2 тысячи человек. А сейчас сразу же за несколько месяцев уже под 60 тысяч. То есть модель работает. Видимо, мы её будем стараться распространять на всю страну.

Но тогда возникает вопрос: а контрольные процедуры, они как к самозанятым относятся? Совершенно очевидно, что они не должны быть для них такими же, как для больших, так сказать, компаний. Мы и по большим, средним и малым компаниям собираемся эту регуляторную гильотину применять. Стало быть, и по самозанятым должны быть аналогичные требования, может быть, даже суженные в какой-то степени», — сказал Медведев и добавил, что поручил подчинённым проработать этот вопрос.

По словам председателя правительства России, регуляторная гильотина предполагает отсечение всех ненужных нормативных актов, которые копились десятилетиями, которые существуют и применяются ещё с периода существования Советского Союза. До 1 января 2021 года этот механизм должен быть закреплён в федеральных законах.

Примечательно, что разговор и самозанятых и «прикрытие тайны» произошло в ходе разговора о ЛПХ и их статусе. Так, министр экономического развитии РФ Максим Орешкин считает, что к мелким ЛПХ вполне можно применить режим самозанятых.