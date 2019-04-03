Нью-Дели, 3 апреля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Руководство социальной сети Facebook сообщило о блокировке 687 страниц и аккаунтов, содержащих ссылки на информационный ресурс оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК). Администрация Facebook обосновало свое решение «нетипичным поведением заблокированных пользователей», которое было нацелено на повышение посещаемости порталов, содержащих политическую агитацию в пользу ИНК.

Irishtimes.com Facebook

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», правящая партия Бхаратия джаната парти (БДП) немедленно отреагировала на поступившую информацию, обвинив ИНК в распространении «фейковых новостей». ИНК в свою очередь отрицает наличие связи с пользователями, на которых были зарегистрированы заблокированные аккаунты.

Напомним, что, 19 февраля Facebook и Google сообщили о своем решении об ужесточении правил регулирования политической рекламы на своих интернет-платформах. Начиная с 21 февраля, Facebook ввел ограничения, схожие с теми, которые были введены перед выборами в США, Франции и Бразилии. Для публикации политической рекламы на интернет-платформах требуется пройти дополнительную авторизацию пользователя, для которой необходимо предоставить данные документа удостоверяющего личность гражданина Индии, а также адрес фактического проживания. Кроме того, оплата публикаций осуществляется только в местной валюте.