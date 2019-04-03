Нью-Дели, 3 апреля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джим Бранденстайн 2 апреля в ходе своего выступления перед сотрудниками управления заявил, что уничтожение Индией своего орбитального спутника является «ужасной ошибкой», которая привела к повышению засоренности околоземного пространства. Он также указал на то, что 400 единиц останков индийского спутника угрожают безопасности астронавтов на международной космической станции (МКС).

Вид на Землю с МКС

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», глава NASA отметил, что на данный момент не удалось отследить все обломки из-за небольшого размера некоторых из них. Крупные куски орбитального мусора, образовавшегося в результате уничтожения спутника, составляют около десяти кубических сантиметров. В результате индийской операции риск столкновения МКС с обломками вырос на 44%.

Напомним, что 27 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с обращением к нации, в котором сообщил об успешном испытании противоспутниковой ракеты, разработанной индийскими конструкторами. Он также отметил, что Индия стала «четвертой комической державой после США, России и Китая». Индийский спутник был сбит на относительно низкой высоте в 300 километров, что значительно ниже орбиты движения большинства спутников других государств и МКС.