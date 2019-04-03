NASA: уничтожение индийского спутника угрожает здоровью астронавтов на МКС
Нью-Дели, 3 апреля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джим Бранденстайн 2 апреля в ходе своего выступления перед сотрудниками управления заявил, что уничтожение Индией своего орбитального спутника является «ужасной ошибкой», которая привела к повышению засоренности околоземного пространства. Он также указал на то, что 400 единиц останков индийского спутника угрожают безопасности астронавтов на международной космической станции (МКС).
По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», глава NASA отметил, что на данный момент не удалось отследить все обломки из-за небольшого размера некоторых из них. Крупные куски орбитального мусора, образовавшегося в результате уничтожения спутника, составляют около десяти кубических сантиметров. В результате индийской операции риск столкновения МКС с обломками вырос на 44%.
Напомним, что 27 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с обращением к нации, в котором сообщил об успешном испытании противоспутниковой ракеты, разработанной индийскими конструкторами. Он также отметил, что Индия стала «четвертой комической державой после США, России и Китая». Индийский спутник был сбит на относительно низкой высоте в 300 километров, что значительно ниже орбиты движения большинства спутников других государств и МКС.