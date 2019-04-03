Тирана, 3 апреля, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в резких выражениях предупредил албанское правительство во главе с Эди Рамой, что перспективы вступления Албании в Евросоюз могут быть перечеркнуты, если албанские власти не будут соблюдать права греческого меньшинства.

Флаги Албании и Евросоюза

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в ходе пресс-конференции, прошедшей после четырехсторонней встречи в румынском Бухаресте, Ципрас заявил, что, по недавно появившейся у него информации, положение греческой общины в Албании ухудшилось. Если данные подтвердятся, это станет серьезным препятствием для вступления Албании в ЕС.

При этом Ципрас высказался в поддержку переговоров о вступлении Сербии в ЕС.

Ожидается, что переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС начнутся в июне данного года, однако точная дата переговоров ещё не установлена.

Помимо возможного протеста Греции, перспективы вступления Албании в ЕС омрачает сложная политическая ситуация в стране: с конца декабря в Тиране и других албанских городах регулярно проходят митинги оппозиции, требующей отставки действующего правительства.