Якутск, 3 апреля, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Выделять деньги частями на субсидирование перелётов на Дальний Восток — это то же самое, что латать тришкин кафтан. Такое мнение высказал, комментируя очередной транш на эти цели, депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sharat Ganapati Бумажный самолётик на асфальте

На компенсацию авиакомпаниям потерь от продажи жителям ДФО льготных авиабилетов из бюджета страны выделено 2,5 млрд рублей.

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«Подобные транши стали регулярными, происходят они практически каждый месяц, можно смело предсказать, что вскоре понадобятся еще деньги, так как людям нужно летать не только в дни, когда Дмитрию Медведеву (председатель правительства РФ — прим. ИА REGNUM ) захотелось подписать документ», — подчеркнул Федот Тумусов.

Он напоминает, что уже неоднократно говорил о необходимости сделать субсидирование перелётов на Дальний Восток постоянным не только для льготных категорий, но и для всех жителей ДФО: «Нам нужно системное решение проблемы».

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«Потому что транспортная связанность страны — условие национальной безопасности. Если житель Якутска может оказаться в столице России — значит, он чувствует себя россиянином. А если ему проще и ближе попасть, скажем, в Китай — то делайте выводы. Увы, но правительство их делать не хочет и предпочитает выделять деньги лишь по случаю, лишь на словах заботясь о нашей, на самом деле, необъятной Родине», — констатировал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока жалуются, что субсидированных авиабилетов им катастрофически не хватает, при том, что правом льготного перелёта из ДФО могут воспользоваться только люди младше 23 лет или старше 55 (женщины) — 60 лет (мужчины), а также многодетные родители, инвалиды и их сопровождающие.