Додон отстранился от Москвы, жителям РФ обещают лучшую жизнь: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Президент Молдавии против России;
- ВЭБ планирует изменить качество жизни людей в 40 российских городах;
- Госдума правит Налоговый кодекс;
- В Госдуму внесён законопроект о снижении «муниципального фильтра»;
- В России разрешили охотиться с луком.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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