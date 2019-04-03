Инвестор банкротит завод, достроить который помешал «обвал» «Татфондбанка»
Казань, 3 апреля, 2019, 05:27 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступил иск о банкротстве оператора инвестиционного проекта, который не удалось реализовать после банкротства «Татфондбанка», так как последний не успел до конца прокредитовать строительство. Требование о признании несостоятельным ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» подал ещё один участник проекта, выступавший инвестором, — АО «Нэфис Косметикс» — Казанский химический комбинат имени М. Вахитова Мыловаренный и свечной завод № 1 бывших Крестовниковых. Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена. При этом в базе суда имеется ещё один аналогичный, не до конца рассмотренный иск, обоснованность претензий по которому должны рассмотреть 15 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» было учреждено в ноябре 2010 года, уставный капитал — более 50 млн рублей, директор и единственный владелец — Юрий Ляшенко, но с середины июня 2018 года ООО находится в стадии ликвидации, и главой ликвидационной комиссии является Ольга Обыденнова.
Завод, который анонсировали как уникальный для страны, должны были построить на заёмные средства, выделяемые «Татфондбанком». В реализации проекта стоимостью почти 5 млрд рублей участвовало также старейшее предприятие Татарии — АО «Нэфис Косметикс» — Казанский химический комбинат имени М. Вахитова Мыловаренный и свечной завод № 1 бывших Крестовниковых, выступившее соинвестором.
После появления проблем у ТФБ, который с декабря 2016 года находился под временным управлением, а в марте 2017 года и вовсе лишился лицензии, став в апреле банкротом, финансирование проекта по созданию завода по производству синтетических моющих средств прекратилось. За счёт реализации проекта планировалось создать 200 рабочих мест, а уникальность заключалась в использовании технологий одного из ведущих мировых производителей порошков.
Недофинансированность проекта составила около 500 млн рублей, и стройка остановилась, так как другие банки оказались не готовы кредитовать проект даже на стадии готовности 70%. При этом с ООО — оператора проекта — обязательств платить ежемесячные взносы по уже выданной части кредита ТФБ не снимал. Долги компании росли, и в июне 2018 года в Арбитражный суд Татарии поступил первый иск с требованием признать её банкротом. Истцом выступило тверское ООО «Анкор», но слушания дела неоднократно откладывались и в очередной раз перенесены на 15 апреля 2019 года. К делу присоединились ещё несколько кредиторов ООО.
«В ходе судебного заседания представитель должника представил ходатайство об объединении заявлений, поступивших к должнику. До судебного заседания от Ляшенко Ю. В. поступило ходатайство об объединении всех вступлений для совместного рассмотрения. Судом приняты ходатайства к рассмотрению. Представитель публичного акционерного общества «Татфондбанк» заявил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с не вступлением в законную силу определения о процессуальном правопреемстве, поскольку подана апелляционная жалоба. Представитель ПАО «Татфондбанк» заявил, что поскольку ходатайства заблаговременно не были представлены, требуется время для их изучения и представления письменной позиции», — отмечалось в материалах суда, определением которого ТФБ отказали в объединении заявлений ООО «Завод по производству синтетических моющих средств», ООО «Анкор», ЗАО «ТСК», ООО «Аудиторская компания ФКН», ПАО «Татфондбанк» в одно производство.
28 марта 2019 года с отдельным иском о банкротстве ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» обратился второй соинвестор проекта, ранее взыскавший с ответчика вложенные средства в размере почти 928 млн рублей, — АО «Нэфис Косметикс». Сумма исковых претензий в этот раз составила 928 600 909,02 рубля, но дело к производству пока не принято.
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