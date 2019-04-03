Казань, 3 апреля, 2019, 05:27 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступил иск о банкротстве оператора инвестиционного проекта, который не удалось реализовать после банкротства «Татфондбанка», так как последний не успел до конца прокредитовать строительство. Требование о признании несостоятельным ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» подал ещё один участник проекта, выступавший инвестором, — АО «Нэфис Косметикс» — Казанский химический комбинат имени М. Вахитова Мыловаренный и свечной завод № 1 бывших Крестовниковых. Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена. При этом в базе суда имеется ещё один аналогичный, не до конца рассмотренный иск, обоснованность претензий по которому должны рассмотреть 15 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о банкротстве

Напомним, ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» было учреждено в ноябре 2010 года, уставный капитал — более 50 млн рублей, директор и единственный владелец — Юрий Ляшенко, но с середины июня 2018 года ООО находится в стадии ликвидации, и главой ликвидационной комиссии является Ольга Обыденнова.

Завод, который анонсировали как уникальный для страны, должны были построить на заёмные средства, выделяемые «Татфондбанком». В реализации проекта стоимостью почти 5 млрд рублей участвовало также старейшее предприятие Татарии — АО «Нэфис Косметикс» — Казанский химический комбинат имени М. Вахитова Мыловаренный и свечной завод № 1 бывших Крестовниковых, выступившее соинвестором.

После появления проблем у ТФБ, который с декабря 2016 года находился под временным управлением, а в марте 2017 года и вовсе лишился лицензии, став в апреле банкротом, финансирование проекта по созданию завода по производству синтетических моющих средств прекратилось. За счёт реализации проекта планировалось создать 200 рабочих мест, а уникальность заключалась в использовании технологий одного из ведущих мировых производителей порошков.

Иск о банкротстве

Недофинансированность проекта составила около 500 млн рублей, и стройка остановилась, так как другие банки оказались не готовы кредитовать проект даже на стадии готовности 70%. При этом с ООО — оператора проекта — обязательств платить ежемесячные взносы по уже выданной части кредита ТФБ не снимал. Долги компании росли, и в июне 2018 года в Арбитражный суд Татарии поступил первый иск с требованием признать её банкротом. Истцом выступило тверское ООО «Анкор», но слушания дела неоднократно откладывались и в очередной раз перенесены на 15 апреля 2019 года. К делу присоединились ещё несколько кредиторов ООО.

«В ходе судебного заседания представитель должника представил ходатайство об объединении заявлений, поступивших к должнику. До судебного заседания от Ляшенко Ю. В. поступило ходатайство об объединении всех вступлений для совместного рассмотрения. Судом приняты ходатайства к рассмотрению. Представитель публичного акционерного общества «Татфондбанк» заявил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с не вступлением в законную силу определения о процессуальном правопреемстве, поскольку подана апелляционная жалоба. Представитель ПАО «Татфондбанк» заявил, что поскольку ходатайства заблаговременно не были представлены, требуется время для их изучения и представления письменной позиции», — отмечалось в материалах суда, определением которого ТФБ отказали в объединении заявлений ООО «Завод по производству синтетических моющих средств», ООО «Анкор», ЗАО «ТСК», ООО «Аудиторская компания ФКН», ПАО «Татфондбанк» в одно производство.

28 марта 2019 года с отдельным иском о банкротстве ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» обратился второй соинвестор проекта, ранее взыскавший с ответчика вложенные средства в размере почти 928 млн рублей, — АО «Нэфис Косметикс». Сумма исковых претензий в этот раз составила 928 600 909,02 рубля, но дело к производству пока не принято.

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