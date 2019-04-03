Вашингтон, 3 апреля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Американская сторона отказала в апелляции, поданной защитой гражданина РФ Романа Селезнёва, осужденного в США на 27 лет, сообщил адвокат Игорь Литвак в интервью «Известиям».

Флаг США

Апелляция была подана защитой с целью отменить срок или хотя бы уменьшить его. Документ был подан в начале прошлого года, но американская сторона по всем пунктам апелляции Селезнёву отказала.

Аргументировалось это решении тем, что суд, который раньше вынес решение в отношении Селезнёва, не ошибся и не допустил каких-то нарушений.

Остаётся последнее средство — просить американского президента о помиловании либо обжаловать вердикт в американском Верховном суде.

Напомним, Селезнёв арестован на Мальдивских островах в 2014 году и депортирован в США по обвинению в киберпреступлениях. В Москве считают его арест и вывоз в США похищением.