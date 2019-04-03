Первомайск, Нижегородская область, 3 апреля, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области расторгло соглашение о предоставлении государственной поддержки, заключённое в декабре 2015 года с субъектом инновационной деятельности — АО «Транспневматика». Компания, заявившая реализацию инновационного проекта по гидроамортизаторам, не исполнила показателей, «предусмотренных бизнес-планом и соглашением». Для разрыва отношений между сторонами Заксобрание должно утвердить соответствующий нормативный акт, который в начале апреля 2019 года поступил в комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Потеря господдержки

Соглашение о предоставлении государственной поддержки с предприятием, специализирующимся на производстве частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава, а также иного ассортимента в этой сфере, было подписано 17 декабря 2015 года, как с субъектом инновационной деятельности и по результатам отбора.

Договоренности о реализации инновационного проекта «Гидроамортизатор» были закреплены законом в начале февраля 2016 года. Предполагалось, что на подготовку производства и освоение серийного выпуска гидроамортизаторов компании выделят около 2 млн рублей в виде снижения ставки налога на прибыль, что подлежала зачислению в областной бюджет. Продукт, который планировалось реализовать в рамках инновационного проекта, должны были использовать при производстве бронетранспортеров, а также предполагалось создать целое семейство машин различного назначения. Эффект для бюджета при выходе на окупаемость в июне 2019 года должен был составить почти 6 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Транспневматика» учреждено в октябре 1992 года в Первомайске (Нижегородская область), его уставный капитал — 77 млн рублей, директор — Владимир Батенков, который является председателем думы города Первомайска и в разные годы был соучредителем шести юрлиц. Само АО «Транспневматика» в разные годы выступало соучредителем 14 юрлиц — в Москве и Нижегородской области. В числе действующих — ООО «Гостиница «Троицкая», ООО «Проектно-строительное предприятие «Вира», московское ЗАО «Трансприбор». Компания также входит в союз производителей и пользователей железнодорожного подвижного состава «Объединение вагоностроителей». По данным с официального сайта АО, производство создано через преобразование Первомайского завода машин и приборов для железнодорожного транспорта, который ведёт свою историю от старейшего российского предприятия — Ташинского чугуноплавильного завода.

Соглашение между правительством Нижегородской области и АО «Транспневматика» о предоставлении государственной поддержки было фактически подписано в конце февраля 2019 года, но для вступления в силу необходимо принятие соответствующего закона депутатами. Проект документа уже подготовлен и 1 апреля 2019 года обнародован в базе нормативно-правовых актов.

«В связи с неисполнением АО «Транспневматика» показателей проекта, предусмотренных бизнес-планом и соглашением, в соответствии с решением заочного голосования комиссии по отбору приоритетных инновационных проектов Нижегородской области, промышленных и научных организаций на право получения государственной поддержки от 21 января 2019 года № Сл-001−9093/19 сторонами подписано соглашение о расторжении соглашения. Для вступления в силу данного соглашения необходимо принять закон Нижегородской области «О признании утратившим силу закона Нижегородской области «Об утверждении соглашения между правительством Нижегородской области и АО «Транспневматика» о предоставлении государственной поддержки», — отмечается в пояснительной записке.