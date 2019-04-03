Чэнду, Китай, 3 апреля, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Лесной пожар, распространившийся на 15 га леса в провинции Сычуань на юго-западе Китая, был локализован, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

«Тем не менее, по-прежнему есть районы, где тлеет пламя. Из-за очень сложного рельефа, нам нужно больше вермени для полной победы над пожаром. Мы готовы даже искусственно вызвать осадки», — заявил глава уезда Мули Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань У Сун.

Отметим, что на тушение пожара, который разгорелся примерно в 18:00 по местному времени 30 апреля в удаленных и труднодоступных района провинции, было направлено 600 специалистов. При этом тушение осложнялось тем, что очаги пламени находятся на высоте 3700 м.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате тушение пожара погибли 30 человек, вкючая 27 пожарных и троих добровольцев. Они стали жертвами резкой смены направления ветра и его усиления.