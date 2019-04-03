Вашингтон, 3 апреля, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Количество стран, отказавшихся от импорта иранской нефти, выросло до 23, сообщил журналистам Брайан Хук, спецпредставитель США по Ирану.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он уточнил, что три страны из общего списка свели импорт иранской нефти в нулю. В итоге Тегеран лишился 23 покупателей из-за санкций, которые Вашингтон накладывал на них из-за сотрудничества с Ираном.

По словам Хука, американские санкции, ограничивающие возможность Тегерана экспортировать нефть, за год привели к устранению с нефтяного рынка полутора миллиардов баррелей иранской нефти. Тегеран в итоге лишился прибыли в размере десяти миллиардов долларов.

Читайте также: США отметят дату выхода из «ядерной сделки» новыми санкциями против Ирана

Напомним, резкое ужесточение политики США в отношении Ирана началось с приходом в Белый дом 45-го президента Дональда Трампа, называющего Тегеран не иначе как «оплотом терроризма».