Госдеп сосчитал страны, вынужденные отказаться от нефти из Ирана
Вашингтон, 3 апреля, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Количество стран, отказавшихся от импорта иранской нефти, выросло до 23, сообщил журналистам Брайан Хук, спецпредставитель США по Ирану.
Он уточнил, что три страны из общего списка свели импорт иранской нефти в нулю. В итоге Тегеран лишился 23 покупателей из-за санкций, которые Вашингтон накладывал на них из-за сотрудничества с Ираном.
По словам Хука, американские санкции, ограничивающие возможность Тегерана экспортировать нефть, за год привели к устранению с нефтяного рынка полутора миллиардов баррелей иранской нефти. Тегеран в итоге лишился прибыли в размере десяти миллиардов долларов.
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Напомним, резкое ужесточение политики США в отношении Ирана началось с приходом в Белый дом 45-го президента Дональда Трампа, называющего Тегеран не иначе как «оплотом терроризма».