Каракас, 3 апреля, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы начинают проводить плановые отключения электроэнергии в ряде районов для стабилизации работы энергосистемы страны, заявил вице-президент Боливарианской Республики Хорхе Родригес на своей странице в Twitter.

Нет электричества

«Для восстановления и стабилизации нашей энергосистемы, которая была атакована преступными фашистами, мы объявляем, что с 18:00 (01:00 по московскому времени — прим. ИА REGNUM ) сегодняшнего дня до 20:30 мы начинаем регулировать нагрузку энергосети в ряде районов страны. Мы побеждаем», — заявил он.

Напомним, 1 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о введении плана по восстановлению электроснабжения страны. В рамках этого плана по всей стране на 30 дней будет введен режим ограничения потребления электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Венесуэле вновь произошло массовое отключение электроэнергии. Власти объявили, что отключение произошло из-за кибератаки на энергосистему страны со стороны США.