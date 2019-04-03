Иркутск, 3 апреля, 2019, 03:34 — ИА Регнум. Строительство на Байкале завода по экспорту бутилированной воды в Китай запрещено решением Арбитражного суда Иркутска, сообщили в суде.

Байкал

Таким образом, суд удовлетворил иск Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Заседание проходило 2 апреля, вердикт вынесен как обеспечительная мера по иску.

Компании «АкваСибом», которая арендовала землю на территории Култукского муниципального образования под строительство предприятия, придется вернуть земельный участок муниципалитету.

Напомним, проверка выявила загрязнение территории рядом со строящимся заводом. Строители, кроме того, начали рыть траншеи по уникальным Таловским болотам. Выявлены и другие факторы, неблагоприятно сказывающиеся на экологической обстановке из-за строительства завода.