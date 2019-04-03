Кызыл, 3 апреля, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол считает, что проект по строительству железной дороги Кызыл — Курагино станет новым витком в развитии республики. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По словам Кара-оола, в Минэкономразвития РФ подписан договор, по которому железнодорожный проект Кызыл — Курагино обрёл генерального подрядчика.

«То есть решился главный вопрос, из-за которого остановился проект — кому строить. Это ОАО «Российские железные дороги». Поверьте, для нашей республики это станет новой эпохой, новым витком развития!» — пишет глава республики.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, Шолбан Кара-оол также выразил надежду, что участие в проекте данной госкорпорации означает гарантированное начало работ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, объём инвестиций по проекту строительства железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино составит порядка 126,6 млрд рублей. По информации пресс-службы «Российских железных дорог», срок реализации проекта составит 4,5 года.

В правительстве Красноярского края уточнили, что подписание договора на строительство железнодорожной линии состоялось в Москве. Инфраструктурный проект свяжет Туву с Красноярским краем и решит проблему доступа к Элегестскому угольному месторождению.

Общая протяженность железнодорожного полотна — 410 км. Строительство будет вестись в гористой местности. Это потребует прокладки восьми тоннелей, возведения 127 мостов. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге.

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