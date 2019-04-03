Москва, 3 апреля, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Президентские выборы на Украине, первый тур которых проходил 31 марта 2019 года, являются последними выборами для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Флаг Польши

«Это были последние выборы Тимошенко. Отказ поддержать одного из двух кандидатов — лишь бессильная и вялая попытка хлопнуть дверью перед неизбежным закатом. Плети косы — не плети, ничто уже не поможет. Большая политика говорит ей «прощай», — заявил российский сенатор.

Читайте также: Тимошенко не будет выводить сторонников на улицы

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчета 99,84% бюллетеней актер Владимир Зеленский занял первое место в первом туре выборов, набрав 30,32% голосов избирателей. Также во второй тур вышел действующий украинский президент Пётр Порошенко, набравший 15,94% голосов. Второй тур выборов назначен на 21 апреля 2019 года.