Экс-депутату Рады не понравилось обращение Зеленского на русском языке
Киев, 3 апреля, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Обращение лидирующего по итогам первого тура кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на русском языке должно стать основанием для ареста, заявила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.
Зеленский после подведения итогов первого тура поблагодарил соотечественников за поддержку, обратившись к ним по-русски. Фарион, комментируя его обращение, заявила, называя кандидата в президенты «оно»:
"Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур! Оно насилует язык на глазах у всей страны, оно насилует тех, которые сегодня защищают нас там, на нулевой позиции».
Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Больше всего людей проголосовало за Зеленского: 30,22% при явке 63,53%. Действующий глава Украины Пётр Порошенко набрал 15,93%. Оба вышли во второй тур.