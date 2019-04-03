Киев, 3 апреля, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Обращение лидирующего по итогам первого тура кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на русском языке должно стать основанием для ареста, заявила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Зеленский после подведения итогов первого тура поблагодарил соотечественников за поддержку, обратившись к ним по-русски. Фарион, комментируя его обращение, заявила, называя кандидата в президенты «оно»:

"Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур! Оно насилует язык на глазах у всей страны, оно насилует тех, которые сегодня защищают нас там, на нулевой позиции».

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Больше всего людей проголосовало за Зеленского: 30,22% при явке 63,53%. Действующий глава Украины Пётр Порошенко набрал 15,93%. Оба вышли во второй тур.