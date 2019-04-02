Владивосток, 3 апреля, 2019, 02:43 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы вновь перенёс дату заседания по оглашению приговора бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарёву, Андрею Пушкарёву и Андрею Лушникову, сообщает ИА REGNUM.

Суд

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Судом, ссылалась на организационные моменты, озвучена новая дата оглашения приговора — 9 апреля. Изначально, 28 февраля, заседание было назначено на 2 апреля, потом перенесено на 3 апреля.

Политологи практически единодушны в комментариях, считая, что затягивание процесса явно субъективное и вызывает много вопросов:

«Само по себе дело странное. Для многих непонятное. Жители Владивостока тоже неоднозначно относятся к нему. Столько лет идёт следствие и суд, а человек за решеткой. И уже неважно, кто этот человек, мэр или слесарь, тут уже вопрос о конституционности процедур. Я не встаю ни на чью сторону, но ведь есть понятие «презумпции невиновности». Что делать с ней? Суд не может идти два-три года, а человек находиться за решёткой. Если у обвинения есть четкие основания, доказательная база, так вперёд — выносите приговор, если нет, то отпускайте на свободу. За последние годы на наших глазах развернулось столько уголовных дел в отношении недобросовестных чиновников, и всем им уже вынесены приговоры. Я не знаю, теперь когда вынесут приговор, слишком долго длится процесс, чтобы что-то прогнозировать. Думаю, в конечном счёте он будет вынесен. Чтобы сказать больше, нужно знать досконально фактуру дела, мы с вами можем только гадать», — считает политолог Центра социальных инноваций «Черный куб», канд. полит. наук, доцент Наталья Коломейцева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в своём последнем слове Игорь Пушкарёв заявил, что уголовное дело в отношении него заведено из-за критики экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Пушкарёв был арестован во Владивостоке 1 июня 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, он взял взятки на общую сумму 75 млн рублей, препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных аукционах в сфере строительства дорог. При содействии директора МУП «Дороги Владивостока» он обеспечил победу в конкурсе этого муниципального предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент».

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Накануне политолог, профессор ВГУЭС Андрей Калачинский комментировал корреспонденту ИА REGNUM :

«Завтра в деле Пушкарёва будет поставлена точка, и закончится вся эта неопределенность. Наверное, потом будут обжалования, но главное, что появится хоть какая-то ясность. Очень важно, что жители Владивостока увидели, как человека, тратившего собственные деньги на благоустройство города, привлекли к ответственности. Это говорит только об одном: в политике и правосудии благородства нет».

Но точка в этом деле, судя по всему, поставлена будет не скоро.