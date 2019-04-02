Брюссель, 3 апреля, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы выразил свое беспокойство по поводу вероятной централизации власти в Польше, говорится в официальном сообщении совета.

Флаг Польши

Согласно сообщению, в Польше происходит централизация полномочий государственных органов, создаются стандарты для местных служб и ведется контроль властей на местах. По мнению конгресса, это может свидетельствовать о централизации власти в стране, что подрывает демократические процессы в Польше.

Участники конгресса также отметили недостаток финансовых ресурсов у местных властей и недоверие к судебной системе в стране. В связи с этим конгресс призывает Польшу вновь встать на путь децентрализации.