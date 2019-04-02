Москва, 3 апреля, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Запрос группы депутатов в Конституционный суд РФ о пенсионной реформе воспринимается политизированной аудиторией скорее как формальный шаг. Такое мнение ИА REGNUM высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя сведения о возможном отказе Конституционного суда в рассмотрении иска о признании неконституционной пенсионной реформы, поданного представителями парламентской оппозиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«На самом деле, вопросы, рассматриваемые высшими судебными органами в нашей стране (не только Конституционным, но и Верховным судом), довольно редко получают широкий общественный резонанс. Возможно, причина в том, что даже политизированная аудитория не видит в процессе принятия данных решений особой интриги. При этом специфика работы высших судебных инстанций не предполагает элементов шоу, которые могут привлечь внимание широкой общественности», — отметил Нейжмаков.

Он также добавил, что немного чаще создает резонансные информационные поводы деятельность не Конституционного, а Верховного суда РФ — но чаще это сюжеты, затрагивающие не федеральную, а региональную медиаповестку.

«Отметим навскидку отмену Верховным судом РФ решения о снятии с выборов тогдашнего губернатора Брянской области Николая Денина, боровшегося за переизбрание на данный пост в октябре 2012 года, или восстановление в качестве зарегистрированного кандидата в губернаторы Омской области выдвиженца КПРФ Олега Денисенко в августе 2015 года.

Поэтому запрос группы депутатов в Конституционный суд РФ о пенсионной реформе воспринимается политизированной аудиторией скорее как формальный шаг. Последний эпизод сериала, интерес к которому давно потерян. Возможно, если бы рассмотрение данного вопроса совпало с федеральной избирательной кампанией, когда интерес к политике у широкой аудитории обычно возрастает, внимание к сюжету было бы чуть выше, но все равно, скорее всего, достаточно ограниченным», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее источник в правительстве сообщил ИА REGNUM о том, что в ближайшее время Конституционный суд России официально откажет представителям парламентской оппозиции в иске о признании неконституционной пенсионной реформы.

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