Вашингтон, 3 апреля, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с колумбийским президентом Иваном Дуке и обсудил ситуацию в Венесуэле, сообщает пресс-служба госдепа Соединенных Штатов.

Darwinek Карта-флаг Венесуэлы

«Госсекретарь поблагодарил президент Дуке за непоколебимую позицию по Венесуэле. Они договорились продолжить совместную работу по поддержке венесуэльского народа в деле восстановления демократии и преодоления гуманитарного и миграционного кризиса», — говорится в сообщении.

Также в ходе переговоров стороны обсудили противодействие производству наркотиков в Колумбии и их транспортировке в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля, Помпео заявил, что российские военные должны покинуть Венесуэлу, а вместе с ними из страны должен уехать и законно избранный президент Николас Мадуро. До этого Помпео в своем заявлении обвинил Россию и Кубу во вмешательстве во внутренние дела Боливарианской Республики.