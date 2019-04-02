Вашингтон, 3 апреля, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Безопасного прохождения украинских кораблей через Керченский пролив намерены добиться в НАТО пакетом специальных мер, заявила журналистам Кей Бейли Хатчисон, постпред США при альянсе.

President.gov.ua Украина и НАТО

По словам Хатчисон, члены альянса намерены принять пакет мер, нацеленных на укрепление разведки. НАТО планирует отправить в Чёрное море много своих кораблей, чтобы гарантировать безопасное прохождение украинских судов через Керченский пролив и Азовское море.

Хатчисон отметила, что от России исходит угроза, к тому же Москва размещает в Крыму свои вооружения, хотя этот регион, по ее мнению, не российский, а украинский. Она заявила, что украинским морякам, которые арестованы после инцидента в Керченском проливе, незаконно ограничили свободу.

Напомним, 25 ноября 2018 года Украина спровоцировала конфликт в Чёрном море, в результате которого были задержаны три корабля украинских ВМС. Они нарушили границу, пытаясь пройти в Мариуполь из Одессы через Керченский пролив. 24 украинских военнослужащих были арестованы.