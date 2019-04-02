Лондон, 3 апреля, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Перенос выхода Великобритании из состава Европейского союза на январь — апрель 2020 года намерен предложить Европейский союз, пишет Financial Times.

Brexit

Условием для отсрочки станет участие Великобритании в выборах в Европейский парламент, которые состоятся в мае 2019 года.

Напомним, 29 марта британский парламент в третий раз проголосовал против условий Brexit, о которых британский премьер-министр Тереза Мэй договорилась с ЕС. В результате условия отсрочки Brexit до 22 мая оказались не выполнены Лондоном.

Таким образом, согласно договоренностям с Брюсселем, Соединенное Королевство должно покинуть ЕС без соглашения («жёсткий» вариант) в срок до 12 апреля 2019 года. Единственным альтернативным сценарием, который готов рассматривать Брюссель, является предложение со стороны Лондона нового варианта Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Лондону нужна новая отсрочка Brexit, потому что «жёсткий» вариант является наихудшим. Она готова вести переговоры с Джереми Корбином, главой оппозиции.