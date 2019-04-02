Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, 3 апреля, 2019, 01:40 — ИА Регнум. На острове Тенерифе туристы обнаружили туши мертвых коров, плавающих в море и лежащих на пляже, сообщает газета The Sun.

Коровы

Сообщается, что мертвых коров туристы обнаруживали в ряде популярных туристических районов на Канарских островах. В частности, первая туша была найдена на пляже у курорта Эль-Медано. Тогда двое пловцов обнаружили мертвое животное возле берега. Позднее в других районах были обнаружены еще мертвые коровы.

Газета сообщает, что крупный рогатый скот перевозили на судах из Южной Америки. Предполагается, что экипажи судов просто выбрасывали умерших коров за борт, чтобы не заходить с мертвыми животными в порты.