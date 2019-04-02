Кишинёв, 3 апреля, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Между Партией социалистов Молдавии Игоря Додона и Демпартией Владимира Плахотнюка много общего — особенно в том, что касается социальной сферы. Об этом заявили лидер ПСРМ Зинаида Гречаная и глава Демпартии Владимир Плахотнюк после состоявшихся 2 апреля переговоров двух партий о создании правящей коалиции, передает ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Переговоры прошли под эгидой президента Игоря Додона. По словам Гречанкой, у двух партий остаются разногласия в политической сфере, и коалиции между ними пока нет. Но, как подчеркнула Гречаная, выбирать сегодня приходится между «стабильной властью в стране» (то есть коалицией с Плахотнюком) и досрочными выборами с политическим кризисом. «Мы созовем республиканский совет партии и посоветуемся с коллегами, что делать дальше», — добавила она.

Плахотнюк тоже заявил, что у демократов с социалистами много общего в социальной политике, а разногласия касаются политических вопросов. Демпартия, по его словам, готова договариваться в кратчайшие сроки о формировании правительства. И в ближайшее время проведет заседание национального совета для принятия решения о дальнейших действиях.

Отметим, что после парламентских выборов в Молдавии Москва не раз давала понять, что категорически против коалиции социалистов Додона с Демпартией Плахотнюка. При этом именно благодаря поддержке Москвы и регулярным встречам с президентом России Владимиром Путиным Додону и его партии удавалось получать хорошие результаты на парламентских и президентских выборах с 2014 года, когда Додон стал новым «партнером Кремля».