Москва, 3 апреля, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Dmitry Rozhkov Василий Уткин

По словам журналиста, это сделал парень в капюшоне перед выходом из «Локо-Спорт». Неизвестный брызнул комментатору чем-то в лицо, когда тот находился у автомобиля.

«Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах», — написал Уткин.

Позже он уточнил, что жидкость попала ему в левый глаз.

«Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть», — добавил он в телеграм-канале.