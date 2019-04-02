Москва, 3 апреля, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Восемь автомобилей столкнулись на участке Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), передает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП

Сообщается, что авария произошла на 51-м километре МКАД. В результате аварии были перекрыты четыре полосы движения автомобилей. По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека. В настоящее время выясняются подробности и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Новой Москве столкнулись автобус, легковой автомобиль и грузовик. ДТП произошло на пересечении Киевского шоссе и улицы Атласова. В результате аварии пострадали пять человек.