Вашингтон, 3 апреля, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Цены на автомобили Ford снижены в преддверии сворачивания производства в России, сообщили в пресс-службе компании.

В частности, цены на Ford Focus снижены на 175 тысяч рублей. В итоге за 705 тысяч рублей можно купить хэтчбек в базовой комплектации Trend, если использовать маркетинговую программу Ford Credit, программу «Семейный автомобиль» или «Первый автомобиль».

Самая низкая цена на Ford Kuga в базовой комплектации Trend с использованием маркетинговых программ составит 1 млн 301 тысяч рублей. Самая низкая цена внедорожника Ford Explorer в базовой комплектации XLT на аналогичных условиях составит 2 млн 372 тысяч рублей.

Напомним, американский концерн Ford объявил о сворачивании производства в России. За первые два месяца этого года на российском рынке объем продаж упал на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В основном продавались Focus и Kuga, но и их продажи сократились за год более чем в два раза.