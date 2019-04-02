Ереван, 3 апреля, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Католикос всех армян Гарегин Второй встретился 2 апреля в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

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В числе прочих вопросов армянский патриарх затронул тему карабахского урегулирования, отметив, что 2 апреля армянский народ с болью утраты в сердце, чтит память своих героических сынов, погибших в этот день в 2016 году в развязанной Азербайджаном четырехдневной войне.

«Исключительно мирное урегулирование карабахского вопроса существенно для сохранения мира и стабильности в регионе. Первоочередное значение в разрешении конфликта установление атмосферы, способствующей миру, в том числе, посредством реализации мер взаимного доверия и снижения воинственной риторики. Власти и народ Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха) решительны в своем стремлении к миру и гармонии. Однако этот путь не может быть односторонним», — сказал он.

В этой связи Гарегин Второй отметил, что недавно в Азербайджане к 20-ти годам лишения свободы был приговорен имеющий психические проблемы житель села Бердаван Тавушской области Армении, который еще летом по невыясненным обстоятельствам оказался на территории Азербайджана.

«Это судебное решение было принято с очевидным нарушением прав человека. Обращаюсь к посредничеству Вашего Святейшества перед духовными и светскими властями Азербайджана в вопросе возвращения молодого человека в его семью с соблюдением международных обязательств», — сказал он.

Примечательно, что на официальном сайте Московского Патриархата в стенограмме встречи нет упоминания об обращении Гарегина Второго.

В июле 2018 года при неизвестных обстоятельствах житель села Бердаван Тавушской области Армении Карен Казарян, имеющий проблемы со здоровьем, оказался на территории Азербайджана. Скорее всего, он заблудился, однако в Азербайджане его считают диверсантом. 27 февраля он был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении строгого режима.