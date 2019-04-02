Мадрид, 3 апреля, 2019, 00:24 — ИА Регнум. 2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей 4:4.

Steven Depolo Гол

В дебюте матча атакующий полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо открыл счет после передачи Малкома — 0:1. Через 4 минуты Малком удвоил преимущество гостей — 0:2. На экваторе половины Сэмюэл Чуквуэзе вернул «желтую субмарину» в игру — 1:2. На 50-й минуте Карл Токо-Экамби вновь сравнял счет — 2:2. Через 12 минут испанский опорный полузащитник Висенте Иборра впервые вывел хозяев вперед — 3:2. В конце матча Карлос Бакка удвоил преимущество «Вильярреала» — 4:2. В компенсированное время вышедший на замену Лионель Месси и Луис Суарес спасли «Барселону» от поражения — 4:4.

Статистика матча(«Вильярреал»/»Барселона»)

Удары 15/15

Удары в створ ворот 9/8

Процент владения мячом 37%/63%

Нарушения правил 7/8

Поданные угловые 5/2

«Барселона» с 70 очками осталась лидером турнирной таблицы. «Вильярреал», набрав 30 очков, укрепился на 17-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Гонсалес, Мори, Руис, Марио, Иборра, Педраса, Касорла, Морланес, Чуквуэзе, Токо-Экамби.

«Барселона»: Тер Штеген, Лангле, Альба, Роберто, Умтити, Бускетс, Артур, Видаль, Малком, Суарес, Коутиньо.

Главный арбитр матча: Алехандро Эрнандес.

Желтые карточки: Гонсалес — 36, Бускетс — 39, Лангле — 43, Мори — 45+2, Видаль — 77, Аленья — 84, Роберто — 85, Месси — 85, Суарес — 90+1, Касерес — 90+2.

Красные карточки: Гонсалес — 86.

Голы: Коутиньо 12 — 0:1, Малком 16 — 0:2, Чуквуэзе 24 — 2:1, Токо-Экамби 50 — 2:2, Иборра 62 — 3:2, Бакка 80 — 4:2, Месси 90+1 — 4:3, Суарес 90+4 — 4:4.