Алжир, 2 апреля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Подавший в отставку президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о предпринятых им мерах для обеспечения преемственности власти в стране. Об этом говорится в послании главы республики к Конституционному совету, текст которого приводит алжирское агентство АПС.

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«Я предпринял все необходимые меры в рамках своих конституционных полномочий для обеспечения преемственности власти в государстве и нормального функционирования его институтов в переходный период до избрания нового президента», — отмечается в послании Бутефлики.

Напомним, ранее сегодня президент Алжира подал заявление об отставке. В ближайшее время Конституционный совет страны соберётся для рассмотрения прошения президента.

В марте 82-летний Абдельазиз Бутефлика на фоне массовых акций протеста в стране отказался от намерения баллотироваться на пятый президентский срок. Он бессменно руководит Алжиром с 1999 года.