Берлин, 2 апреля, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят в Вашингтоне закупку Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил 2 апреля на пресс-конференции глава МИД Германии Хайко Маас.

ИА REGNUM С-400

«На предстоящей встрече в Вашингтоне мы обсудим эту тему», — сказал Маас, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, 1 апреля Вашингтон официально сообщил о прекращении поставок Турции любых материалов, имеющих отношение к истребителям пятого поколения F-35. Такие меры в США объяснили желанием вынудить Турцию отказаться от покупки С-400.

Ранее временный глава Пентагона Патрик Шэнэхэн заявил, что рассчитывает убедить Турцию вооружиться американскими комплексами Patriot вместо российских С-400.