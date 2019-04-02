Алжир, 2 апреля, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Алжирцы вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать отставку президента Абдель Азиза Бутефлики, 2 апреля передает агентство Reuters.

Флаг Алжира

На улицах столицы Алжира проходят стихийные манифестации, граждане кричат «Аллах Акбар» и размахивают государственными флагами.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты с требованием отставки 82-летнего президента продолжались в Алжире больше месяца, на улицы выходили до миллиона человек.

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