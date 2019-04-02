Киев, 2 апреля, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.

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В распространённом заявлении партии отмечается, что пять лет президентства Петра Порошенко стали «эпохой лжи и лицемерия в политике» и привели к «деградации системы государственного управления» на Украине.

В то же время в партии констатируют отсутствие чёткой программы и управленческого опыта, а также «политическую эклектику и популизм» Владимира Зеленского, заявляя, что не могут призывать своих сторонников выбирать «кота в мешке».

По результатам подсчёта 99,84% бюллетеней актёр и шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов, набирая 30,32% голосов. Действующий президент Пётр Порошенко занимает второе место с результатом 15,95%. Александр Вилкул занял на выборах восьмое место, за него отдали голоса 4,15% избирателей.

Второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля.