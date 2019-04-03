Москва, 3 апреля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. ИА REGNUM проводит репрезентативный опрос читателей по вопросу о причинах и последствиях ухода первого президента и создателя независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку. На настоящий момент в опросе приняли участие более 14 тысяч человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Уже сейчас определилось примерное распределение ответов на главные вопросы опроса. В частности, 57% остались равнодушны к смене власти в Казахстане. При этом 66% опрошенных не определились, как именно оценивать уход Нурсултана Назарбаева.

Тем временем, 37% опрошенных отмечают, что происходит усиление казахского национализма и ухудшение отношения к русским и 28% видят вытеснение из Казахстана всего русского.