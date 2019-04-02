Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Фондовый рынок США «взял перерыв» после бурного роста — за день торгов основные индексы практически не изменились, 2 апреля передает агентство Reuters.

Benoît Prieur Уолл-стрит

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 79,29 пункта (0,3%), до 26 179,13 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,04 пункта, до 2867,23 пункта, индекс Nasdaq вырос на 19,78 пункта (0,25%), до 7848,69 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, рост индексов Уолл-стрит 1 апреля составил 1−1,5%. За первый квартал 2019 года фондовый рынок США показал максимальную прибыль с 2009 года.

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