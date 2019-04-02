Астана, 2 апреля, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении беречь добрые отношения с Россией. Об этом глава казахстанского государства заявил 2 апреля в интервью газете «Коммерсантъ».

Kremlin.ru Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. 2011

По мнению Токаева, Россия для Казахстана является стратегическим партнёром и тем добрым соседом, который, согласно народной мудрости, «ближе любого родственника».

«У нас практически не существует вопросов, которые бы не находили своего решения в ходе постоянного конструктивного диалога», — сказал Касым-Жомарт Токаев, добавив, что от сохранения сложившихся связей зависит благополучие обеих стран.

Напомним, сменивший Нурсултана Назарбаева на посту президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев запланировал свой первый зарубежный визит на 3 апреля и совершит его в Россию, где он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.