Баксан, Кабардино-Балкария, 2 апреля, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу по сотрудникам полиции в одном из районов Кабардино-Балкарии, сообщает 2 апреля РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в региональной полиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По информации агентства, инцидент произошел в городе Баксан. Полицейские остановили для досмотра легковой автомобиль. Водитель машины открыл по ним огонь, после чего скрылся.

Его личность пока не удалось установить.

По предварительным данным, среди правоохранителей никто не пострадал.

Организованы поиски стрелявшего, выясняется тип примененного им оружия.