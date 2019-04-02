Варшава, 2 апреля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Пограничная служба Польши задержала гражданина России, пытавшегося вывезти из Швеции троих своих детей, ранее переданных в приёмную семью шведскими органами ювенальной юстиции. Об этом 2 апреля сообщил ТАСС советник посольства России в Польше Владислав Выборнов.

(сс) Gauthier DELECROIX — 郭 Ребенок

По его словам, семья была задержана накануне в аэропорту Варшавы при попытке вылететь в Москву рейсом «Аэрофлота». Ранее они прибыли в Польшу на пароме из Швеции.

Трое детей были объявлены властями Швеции в розыск. Представитель посольства уточнил, что в Польше первоначально планировали передать детей шведской стороне, а их отца отпустить, однако мужчина не лишён родительских прав. Теперь дальнейшую судьбу семьи должен решить суд.

По информации РИА Новости, российский гражданин ранее проживал на территории Швеции. Детей забрали из семьи после того, как их мать попала в больницу. Органы юстиции сочли, что отец не может справиться с уходом за детьми, и их отдали в приёмную семью мусульман — выходцев из Ливана.